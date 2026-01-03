  • Спортс
Андрей Мозалев: «Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться на международные турниры. Конечно, соскучились»

Фигурист Андрей Мозалев заявил, что спортсмены соскучились по международным стартам, и выразил надежду, что после Олимпиады-2026 россияне начнут возвращаться на турниры.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских спортсменов к турнирам под своей эгидой с марта 2022 года.

«Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться (на международные турниры). Конечно, соскучились. Старты в России проходят на очень высоком уровне, но хочется больше соревнований, чтобы были и наши турниры, и международные. Темп будет поактивнее, будем все время в тонусе», – сказал Мозалев.

