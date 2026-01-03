1

Бетина Попова: «Выбрать лучшего фигуриста года достаточно сложно. Но наши основные герои – это Петросян и Гуменник»

Попова: Петросян и Гуменник – главные герои 2025 года в фигурном катании.

Хореограф и тренер Бетина Попова назвала Аделию Петросян и Петра Гуменника главными героями российского фигурного катания в 2025 году.

«Выбрать лучшего фигуриста года достаточно сложно, потому что очень многие в нашей сборной показывали и элементы ультра‑си, и стабильное катание, и серьезный прогресс.

Но, конечно, наши основные герои, к которым на протяжении года было приковано большое внимание, – это Петросян и Гуменник. На ребят возложили огромную ответственность, и на дебютном международном турнире они с этой ответственностью справились на отлично. Будем надеяться, что и в этом году для них все сложится максимально удачно», – сказала Попова.

В катании Петросян обесценили все, кроме ультра-си. Это ведет к поражению на Олимпиаде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Бетина Попова
logoсборная России
logoАделия Петросян
женское катание
мужское катание
logoМатч ТВ
logoПетр Гуменник
