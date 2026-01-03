Сергей Дудаков: «Специфика фигурного катания не предполагает выступления на открытом воздухе»

Дудаков: специфика фигурного катания не предполагает выступления на воздухе.

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков считает, что соревнования среди профессиональных фигуристов нельзя проводить на открытом воздухе.

«Специфика такого вида спорта, как фигурное катание, не предполагает выступления на открытом воздухе. Если мы говорим о спорте высших достижений, то тут очень важна погода, влияние холода на мышцы спортсменов, а погоду прогнозировать сложно. Также и одежда фигуристов – это тонкая ткань, которая не защищает от холода.

Однако же любительские соревнования можно и нужно проводить и на открытых катках, и на закрытых аренах. Поэтому приглашаю всех любителей нашего замечательного вида спорта на будущие мастер-классы. Это отличный повод приехать на каток и с удовольствием и пользой провести выходные», – сказал Дудаков.