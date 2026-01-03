11

Сергей Дудаков: «Специфика фигурного катания не предполагает выступления на открытом воздухе»

Дудаков: специфика фигурного катания не предполагает выступления на воздухе.

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков считает, что соревнования среди профессиональных фигуристов нельзя проводить на открытом воздухе.

«Специфика такого вида спорта, как фигурное катание, не предполагает выступления на открытом воздухе. Если мы говорим о спорте высших достижений, то тут очень важна погода, влияние холода на мышцы спортсменов, а погоду прогнозировать сложно. Также и одежда фигуристов – это тонкая ткань, которая не защищает от холода.

Однако же любительские соревнования можно и нужно проводить и на открытых катках, и на закрытых аренах. Поэтому приглашаю всех любителей нашего замечательного вида спорта на будущие мастер-классы. Это отличный повод приехать на каток и с удовольствием и пользой провести выходные», – сказал Дудаков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
любительский спорт
Сергей Дудаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Хуснутдинова о питании: «Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы»
сегодня, 15:08
Дина Хуснутдинова: «Хочу долгую спортивную карьеру – яркую, насыщенную. Не на одной Олимпиаде выступить»
сегодня, 15:02
Андрей Мозалев: «Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться на международные турниры. Конечно, соскучились»
сегодня, 14:43
Бетина Попова: «Выбрать лучшего фигуриста года достаточно сложно. Но наши основные герои – это Петросян и Гуменник»
сегодня, 14:27
Чемпионат Южной Кореи. Чха Чжун Хван и Син Чжи А лидируют после короткой программы, Со Мин Гю и Ким Ю Сон – 2-е
сегодня, 13:10
Илья Авербух: «Пожелаю, чтобы в 2026 году российский спорт полноценно вернулся в мировой»
сегодня, 12:52
Татьяна Тарасова: «Пожелаю, чтобы в 2026 году от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что»
сегодня, 06:39
Роман Савосин: «В 2025-м я сильно изменился: стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia. Это очень поменяло мою голову»
сегодня, 06:11
Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»
вчера, 16:46
Яна Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду. Еще кормит грудью, между прочим»
вчера, 15:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря 2025, 12:30