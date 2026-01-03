3

Чемпионат Южной Кореи. Чха Чжун Хван и Син Чжи А лидируют после короткой программы, Со Мин Гю и Ким Ю Сон – 2-е

Фигуристы Чха Чжун Хван и Син Чжи А лидируют на чемпионате Южной Кореи.

3 января на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию прошли короткие программы.

Чемпионат Южной Кореи

Сеул

Женщины

Короткая программа

1. Син Чжи А – 74,43

2. Ким Ю Сон – 68,25

3. Хо Чжи Ю – 66,92

4. Юн Со Чжин – 66,47

5. Ли Хэ Ин – 66,38

6. Ким Ю Чжэ – 64,89

7. Ко На Ен – 64,91

8. Ким Чхэ Ен – 64,06

9. Ким Со Ен – 63,19

10. Ю Ен – 60,11

Мужчины

Короткая программа

1. Чха Чжун Хван – 97,50

2. Со Мин Гю – 91,54

3. Чхве Ха Бин – 85,96

4. Ким Хен Гем – 79,60

5. Ли Си Хен – 78,78

6. Ли Чжэ Гын – 77,72

Опубликовала: Анна Лаптева
