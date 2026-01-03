Чемпионат Южной Кореи. Чха Чжун Хван и Син Чжи А лидируют после короткой программы, Со Мин Гю и Ким Ю Сон – 2-е
Фигуристы Чха Чжун Хван и Син Чжи А лидируют на чемпионате Южной Кореи.
3 января на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию прошли короткие программы.
Чемпионат Южной Кореи
Сеул
Женщины
Короткая программа
1. Син Чжи А – 74,43
2. Ким Ю Сон – 68,25
3. Хо Чжи Ю – 66,92
4. Юн Со Чжин – 66,47
5. Ли Хэ Ин – 66,38
6. Ким Ю Чжэ – 64,89
7. Ко На Ен – 64,91
8. Ким Чхэ Ен – 64,06
9. Ким Со Ен – 63,19
10. Ю Ен – 60,11
Мужчины
Короткая программа
1. Чха Чжун Хван – 97,50
2. Со Мин Гю – 91,54
3. Чхве Ха Бин – 85,96
4. Ким Хен Гем – 79,60
5. Ли Си Хен – 78,78
6. Ли Чжэ Гын – 77,72
Опубликовала: Анна Лаптева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости