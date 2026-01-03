1

Илья Авербух: «Пожелаю, чтобы в 2026 году российский спорт полноценно вернулся в мировой»

Авербух: желаю нашим спортсменам в 2026-м вернуться на мировую арену.

Хореограф Илья Авербух пожелал российским спортсменам вернуться на международные соревнования в 2026 году.

«Главное пожелание на 2026 год для нашего спорта? Считаю, ключевым должно стать наше возвращение во всех видах спорта, чего и желаю. Я сам, будучи в прошлом спортсменом, понимаю, как важно быть на чемпионатах мира и Европы.

Пожелаю, чтобы в следующем году российский спорт полноценно вернулся в мировой», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
logoИлья Авербух
отстранение и возвращение России
