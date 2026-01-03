Татьяна Тарасова: «Пожелаю, чтобы в 2026 году от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что»

Татьяна Тарасова высказала пожелание российскому фигурному катанию на 2026 год.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала пожелание на 2026 год.

«А что желать на 2026 год нашему фигурному катанию, если у нас двух людей допустили до Олимпиады? Пожелаю, чтобы от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что. Зато в других странах даже не думают об этом», – сказала Тарасова.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян смогут выступить там в нейтральном статусе.