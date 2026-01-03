  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роман Савосин: «В 2025-м я сильно изменился: стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia. Это очень поменяло мою голову»
19

Роман Савосин: «В 2025-м я сильно изменился: стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia. Это очень поменяло мою голову»

Фигурист Савосин объяснил, почему пользуется кнопочным телефоном.

Российский фигурист Роман Савосин рассказал, что в повседневной жизни пользуется кнопочным телефоном.

«В 2025 году я сильно изменился. В первую очередь внутренне. Стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia, с которым я хожу в повседневной жизни. Интернет оставляю дома. Это очень поменяло мою голову, мои мысли. Думаю, это положительный момент. Продолжаю меняться дальше», – сказал 26-летний Савосин.

В текущем сезоне спортсмен занял 16-е место на чемпионате России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Роман Савосин
logoсборная России
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Пожелаю, чтобы в 2026 году от нас уже отвязались. Чтобы перестали нас дисквалифицировать ни за что»
сегодня, 06:39
Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»
вчера, 16:46
Яна Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду. Еще кормит грудью, между прочим»
вчера, 15:08Видео
Винер о спортсмене года: «На сердце мне больше всего лег Кондратюк. Он показал верх совершенства технического и выразительного»
вчера, 15:04
Загитова выступила в новогоднем гала-концерте на китайском телеканале Dragon TV
вчера, 15:01Видео
Яна Рудковская: «Шоу «Щелкунчик» делали специально под Трусову. Мы создали сказку вокруг нее, она была настоящей Мари»
вчера, 13:36
Роднина о словах Ковентри: «Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы»
вчера, 13:32
Самсонов об операциях: «Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками»
вчера, 09:37
Даниил Самсонов: «Хотелось бы пройти еще два олимпийских цикла, потому что после тридцати мне будет уже сложно»
вчера, 09:35
Алена Леонова: «Открытия года для меня – это Мария Захарова и Женя Семененко»
вчера, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря 2025, 12:30