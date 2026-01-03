Роман Савосин: «В 2025-м я сильно изменился: стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia. Это очень поменяло мою голову»
Фигурист Савосин объяснил, почему пользуется кнопочным телефоном.
Российский фигурист Роман Савосин рассказал, что в повседневной жизни пользуется кнопочным телефоном.
«В 2025 году я сильно изменился. В первую очередь внутренне. Стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia, с которым я хожу в повседневной жизни. Интернет оставляю дома. Это очень поменяло мою голову, мои мысли. Думаю, это положительный момент. Продолжаю меняться дальше», – сказал 26-летний Савосин.
В текущем сезоне спортсмен занял 16-е место на чемпионате России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости