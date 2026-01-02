Видео
46

Яна Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду. Еще кормит грудью, между прочим»

Рудковская сравнила Трусову с Роналду.

Продюсер Яна Рудковская сравнила фигуристку Александру Игнатову (Трусову) с Криштиану Роналду.

Сегодня Трусова выступила в ледовом шоу «Щелкунчик».

«Перед вами стоит уникальный спортсмен. Еще кормит грудью, между прочим. Представляете, какой у человека потенциал и какая сила?

И, кстати, мой муж сказал про Сашу уникальную вещь, которую я поддерживаю и которую она постоянно подтверждает: физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду. Поэтому добро пожаловать в мир Саши Трусовой.

Саша просто прекрасная мама. Потому что я, например, своих детей не кормила – нужно было работать. У меня такой подход, но она молодец, что кормит. И это как раз подтверждение тому, что нет ничего невозможного.

Главное – быть сильной и много работать. Саша – это пример женщины, которая и работает, и кормит. Прекрасная мама и жена», – рассказала Рудковская.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКриштиану Роналду
logoЯна Рудковская
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
светская хроника
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Яна Рудковская: «Шоу «Щелкунчик» делали специально под Трусову. Мы создали сказку вокруг нее, она была настоящей Мари»
сегодня, 13:36
Роналду заявил, что хочет забить 1000 голов за карьеру. Букмекеры дают 90% на то, что это случится
29 декабря 2025, 07:53
Главные новости
Винер о спортсмене года: «На сердце мне больше всего лег Кондратюк. Он показал верх совершенства технического и выразительного»
40 минут назад
Загитова выступила в новогоднем гала-концерте на китайском телеканале Dragon TV
43 минуты назадВидео
Яна Рудковская: «Шоу «Щелкунчик» делали специально под Трусову. Мы создали сказку вокруг нее, она была настоящей Мари»
сегодня, 13:36
Роднина о словах Ковентри: «Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы»
сегодня, 13:32
Самсонов об операциях: «Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками»
сегодня, 09:37
Даниил Самсонов: «Хотелось бы пройти еще два олимпийских цикла, потому что после тридцати мне будет уже сложно»
сегодня, 09:35
Алена Леонова: «Открытия года для меня – это Мария Захарова и Женя Семененко»
сегодня, 09:31
Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»
сегодня, 08:04
Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Было тяжело, но в целом попрощались хорошо»
сегодня, 08:01
Алина Загитова: «Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия»
вчера, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря 2025, 12:30