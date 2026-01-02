Винер о спортсмене года: «На сердце мне больше всего лег Кондратюк. Он показал верх совершенства технического и выразительного»

Винер назвала спортсменом года фигуриста Кондратюка.

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала фигуриста Марка Кондратюка спортсменом года.

На чемпионате России-2026 Кондратюк завоевал бронзу.

«В этом году многих могла бы назвать лучшими спортсменами. Это те люди, которые побеждали. Мельникова, например, победила на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Но на сердце мне больше всего лег Марк Кондратюк. Это фигурист, который показал верх совершенства технического и выразительного.

Судьи его тоже оценили, поэтому Кондратюк получил на восемь баллов больше, чем спортсмен с места ниже. У него была потрясающая музыка, великолепные и виртуозные элементы. Я была просто в восторге, особенно от того, как Марк создал образ», – сказала Винер.