4

Яна Рудковская: «Шоу «Щелкунчик» делали специально под Трусову. Мы создали сказку вокруг нее, она была настоящей Мари»

Рудковская призналась, что шоу «Щелкучник» делали специально под Трусову.

Продюсер Яна Рудковская призналась, что ледовое шоу «Щелкучник» делали специально под Александру Игнатову (Трусову).

«Шоу «Щелкунчик» мы делали специально под Сашу Трусову, потому что она здесь катается без нашего мэтра Евгения [Плющенко]. Мне кажется, сегодня все получилось. Видела, насколько все зрители счастливы. В принципе, я всегда считаю, что те шоу, которые мы делаем, очень отличаются. Мы делаем классические постановки на классическую музыку, с классическим сюжетом, не изобретаем ничего.

Мне кажется, сегодня и Макар [Игнатов], и Саша были настоящими сказочными героями. Саше очень идет эта роль Мари, потому что она, действительно, простая девчонка из Рязани, которая покорила спортивный мир, прыгнула пять четверных прыжков. И в жизни, и в сказке, она, в общем-то, такая настоящая, очень искренняя и сильная. Сегодня мы создали сказку вокруг нее, она была настоящей Мари», – рассказала Рудковская.

Гид по новогодним шоу фигуристов: у Плющенко – ТЩК, у Навки – Валиева и Гордеева

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
