0

Роднина о словах Ковентри: «Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы»

Роднина оценила слова Ковентри о россиянах в нейтральном статусе.

Депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила заявление главы МОК Кирсти Ковентри о российских спортсменах в нейтральном статусе.

Ковентри сообщила, что россияне поедут на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе даже в том случае, если закончится СВО.

«Есть определенные даты, когда уже ничего не поменять в плане организации Олимпийских игр. У МОК есть правила, которые юридически невозможно нарушить. Если нужно изменить какие-то организационные правила по Олимпиаде, это нужно делать не менее чем за полгода до Игр.

Когда МОК официально объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпийские игры в Италии в нейтральном статусе, это значило, что МОК не поменяет это правило допуска. Оно зафиксировано было еще тогда и не подлежит изменению юридически. Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы.

Поэтому не надо так реагировать на новое заявление Кирсти Ковентри и делать из мухи слона, поднимать мыльную пену. Понятно, что к летней Олимпиаде 2028 года многое поменяется. А на Олимпиаде в Италии просто по времени МОК не успевает уже что-то изменить. Поэтому всё в порядке, с Новым годом!» – рассказала Роднина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoИрина Роднина
logoКирсти Ковентри
logoМОК
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Свищев: «Ковентри сделала удивительное и очень обидное для нас заявление. Она противоречит сама себе»
сегодня, 12:33
МОК: российские спортсмены будут в Милане-2026 в нейтральном статусе даже в случае конца СВО
сегодня, 10:12
Ирина Роднина: «МОК не успел вернуть нас к Олимпиаде в Милане, но, думаю, к летним Играм все будет восстановлено»
13 декабря 2025, 15:55
Главные новости
Яна Рудковская: «Шоу «Щелкунчик» делали специально под Трусову. Мы создали сказку вокруг нее, она была настоящей Мари»
26 минут назад
Самсонов об операциях: «Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками»
сегодня, 09:37
Даниил Самсонов: «Хотелось бы пройти еще два олимпийских цикла, потому что после тридцати мне будет уже сложно»
сегодня, 09:35
Алена Леонова: «Открытия года для меня – это Мария Захарова и Женя Семененко»
сегодня, 09:31
Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»
сегодня, 08:04
Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Было тяжело, но в целом попрощались хорошо»
сегодня, 08:01
Алина Загитова: «Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия»
вчера, 17:32
«Вдумайтесь в цифру: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке
вчера, 14:23Видео
Роднина об итогах года: «Главное – два наших представителя будут на Олимпиаде. А в остальном все стабильно – шоу, соревнования, сплетни»
вчера, 13:12
Алина Загитова об итогах года: «Работа кипела, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал жемчужиной, воплощением мечты»
вчера, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря 2025, 12:30