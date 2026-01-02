Роднина о словах Ковентри: «Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы»

Роднина оценила слова Ковентри о россиянах в нейтральном статусе.

Депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила заявление главы МОК Кирсти Ковентри о российских спортсменах в нейтральном статусе.

Ковентри сообщила, что россияне поедут на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе даже в том случае, если закончится СВО.

«Есть определенные даты, когда уже ничего не поменять в плане организации Олимпийских игр. У МОК есть правила, которые юридически невозможно нарушить. Если нужно изменить какие-то организационные правила по Олимпиаде, это нужно делать не менее чем за полгода до Игр.

Когда МОК официально объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпийские игры в Италии в нейтральном статусе, это значило, что МОК не поменяет это правило допуска. Оно зафиксировано было еще тогда и не подлежит изменению юридически. Это не вопрос отношения к России. В спорте как нигде сильны правила и законы.

Поэтому не надо так реагировать на новое заявление Кирсти Ковентри и делать из мухи слона, поднимать мыльную пену. Понятно, что к летней Олимпиаде 2028 года многое поменяется. А на Олимпиаде в Италии просто по времени МОК не успевает уже что-то изменить. Поэтому всё в порядке, с Новым годом!» – рассказала Роднина.