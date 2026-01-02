Самсонов об операциях: «Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками»

Самсонов не верил, что вернется в спорт после операций на колене.

«Я делал три операции в Москве: на правой ноге было две операции, на левой одна. После правой ноги я очень долго восстанавливался, потому что до последнего катался, чтобы поехать на чемпионат мира, и сделал только хуже.

Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками. Во время первой операции болты закручивали, во время второй вытаскивали. Тогда восстановление было минимум полгода. Во второй раз мне хватило трех-четырех месяцев.

Возвращение проходило так сложно, что иногда даже не верил, что вернусь. По новой учился прыгать, начинал все учить заново с двойных. Сейчас вообще не вспоминаю про колени. Большое спасибо врачу, который меня оперировал», – рассказал Самсонов.