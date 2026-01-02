Даниил Самсонов: «Хотелось бы пройти еще два олимпийских цикла, потому что после тридцати мне будет уже сложно»

Самсонов заявил, что хочет пройти еще два олимпийских цикла.

Российский фигурист Даниил Самсонов хочет пройти еще два олимпийских цикла.

«До 25−27 точно собирался кататься. Хотелось бы, конечно, пройти еще два олимпийских цикла, потому что понимаю, что после тридцати мне будет уже сложно.

Но пока позволяет здоровье, пока есть желание и вера в себя, буду кататься», – рассказал Самсонов.