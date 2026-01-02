4

Даниил Самсонов: «Хотелось бы пройти еще два олимпийских цикла, потому что после тридцати мне будет уже сложно»

Самсонов заявил, что хочет пройти еще два олимпийских цикла.

Российский фигурист Даниил Самсонов хочет пройти еще два олимпийских цикла.

«До 25−27 точно собирался кататься. Хотелось бы, конечно, пройти еще два олимпийских цикла, потому что понимаю, что после тридцати мне будет уже сложно.

Но пока позволяет здоровье, пока есть желание и вера в себя, буду кататься», – рассказал Самсонов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
logoДаниил Самсонов
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Было тяжело, но в целом попрощались хорошо»
сегодня, 08:01
⚡ Чемпионат России. Гуменник победил, Семененко – 2-й, Кондратюк – 3-й
21 декабря 2025, 15:00
Самсонов о работе с Соколовской: «Уверен, что потихоньку мы встанем на путь, который приведет меня к лучшей форме»
21 декабря 2025, 13:50
Главные новости
Самсонов об операциях: «Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками»
54 минуты назад
Алена Леонова: «Открытия года для меня – это Мария Захарова и Женя Семененко»
сегодня, 09:31
Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»
сегодня, 08:04
Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Было тяжело, но в целом попрощались хорошо»
сегодня, 08:01
Алина Загитова: «Я оговорилась с просони. Сказала, что мечу пол века, на самом деле ему 5 веков, пол тысячелетия»
вчера, 17:32
«Вдумайтесь в цифру: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке
вчера, 14:23Видео
Роднина об итогах года: «Главное – два наших представителя будут на Олимпиаде. А в остальном все стабильно – шоу, соревнования, сплетни»
вчера, 13:12
Алина Загитова об итогах года: «Работа кипела, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал жемчужиной, воплощением мечты»
вчера, 08:16
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: чемпионат России пройдет в декабре, финал Гран-при – в марте
1 декабря 2025, 06:10
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: чемпионат Европы пройдет в январе, Олимпиада – в феврале, чемпионат мира – в марте
1 декабря 2025, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря 2025, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря 2025, 12:30