3

Алена Леонова: «Открытия года для меня – это Мария Захарова и Женя Семененко»

Леонова назвала Захарову и Семененко открытиями года.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова назвала личные открытия года среди фигуристов.

«Открытия года для меня - это Мария Захарова и Женя Семененко. Маша Захарова для меня реально открытие и прорыв года, потому что столько пропустить и буквально возродиться из пепла, как феникс, это очень здорово и круто.

Заслуживает оваций в ее сторону и самых приятных комплиментов. Надо обладать очень сильным характером и быть физически сильной, в общем, во всех аспектах. Я очень рада, что у нее все получилось, для меня это было очень круто.

Семененко - потому что долго его не видели, пропустил контрольные прокаты, была травма. Человек выходит, едет на два последних этапа (Гран‑при) и прекрасно катает программы, здорово, без каких‑то грубых ошибок.

И выдает еще два чистых проката на чемпионате России. Причем произвольная была просто серебро с легкой позолотой. Действительно здоровский прокат жизни. Такие моменты всегда очень ценятся, поэтому его отмечу», – рассказала Леонова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
сборная России
Мария Захарова
Алена Леонова
женское катание
мужское катание
Евгений Семененко
