Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»
Горбачева назвала «стремной» жизнь в Германии.
Российская фигуристка Алина Горбачева призналась, что ей страшно в Германии, куда она приехала на операцию на травмированном колене.
«Ребят, я вам сейчас такое расскажу! Мы выходили из метро – нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. Вообще тут так много турков, арабов. Очень страшно, намного страшнее, чем в Москве.
Еще в Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно», – рассказала Горбачева.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости