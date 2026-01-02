Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»

Горбачева назвала «стремной» жизнь в Германии.

Российская фигуристка Алина Горбачева призналась, что ей страшно в Германии, куда она приехала на операцию на травмированном колене.

«Ребят, я вам сейчас такое расскажу! Мы выходили из метро – нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. Вообще тут так много турков, арабов. Очень страшно, намного страшнее, чем в Москве.

Еще в Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно», – рассказала Горбачева.