Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Было тяжело, но в целом попрощались хорошо»

Самсонов рассказал об уходе от Тутберидзе.

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал об уходе из группы Этери Тутберидзе.

В межсезонье спортсмен ушел тренироваться к Светлане Соколовской.

«Перед отпуском пришел на каток к Этери Георгиевне, мы все, с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) и Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом), поговорили. Было тяжело, но в целом попрощались хорошо.



Когда видимся, здороваюсь, всегда готов к общению. Правда очень люблю своих бывших тренеров. Сергей Викторович – открытый человек, обожаю его и иногда даже скучаю. К Даниилу Марковичу тоже отношусь с большим трепетом и любовью. В моей карьере были настолько шедевральные постановки, что они запомнились всему миру.

И Этери Георгиевна для меня останется как добрый человек, который любил всех своих спортсменов и каждого старался вывести на самый высокий уровень», – рассказал Самсонов.