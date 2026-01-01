«Вдумайтесь в цифру: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу». Алина Загитова рассказала о подарке

Загитова о подарке: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу.

Алина Загитова получила в подарок японский меч, но, описывая его, спутала век и тысячелетие.

«Получить на Новый год такой подарок – просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты.

Этот японский клинок – не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ. Каждый узор на клинке – след истории, отражение мастерства и духа самураев.

В руках держать такую реликвию – как прикоснуться к легенде. Истинная культурная и художественная ценность, воплощение силы, красоты и традиции Японии», – написала Загитова.

«Я хотела запечатлеть этот момент. Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет – это полвека – этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали.

Просто прикоснуться к этому – это очень важный момент. И он у меня. Вот заключение, тут есть экспертиза – заключение специалистов. В общем, это просто потрясающе», – сказала экс-фигуристка в видео.