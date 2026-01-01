Роднина об итогах года: «Главное – два наших представителя будут на Олимпиаде. А в остальном все стабильно – шоу, соревнования, сплетни»
Роднина об итогах года в фигурке: все стабильно – шоу, соревнования, сплетни.
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина подвела итоги года в фигурном катании.
«Не знаю, насколько успешен был год в фигурном катании, но главное – два наших представителя будут принимать участие в Олимпийских играх. Достаточно молодые ребята, у которых хороший технический задел. Это приятный момент.
А в остальном все стабильно – шоу, соревнования, сплетни, разговоры, ничего не поменялось», – сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости