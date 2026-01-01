Алина Загитова об итогах года: «Работа кипела, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал жемчужиной, воплощением мечты»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги 2025 года.
«Спасибо 2025, он был невероятный, насыщенный, запоминающийся! Кажется, что в эти 365 дней уместилось несколько жизней.
Было столько всего – работа кипела, проекты сменяли друг друга, шоу гремели на всю страну. И, конечно, наша «Ассоль»! Этот проект стал настоящей жемчужиной, воплощением мечты, и я безумно горжусь каждым, кто принимал в нем участие.
Огромное спасибо всем, кто был рядом, кто поддерживал, верил и помогал воплощать идеи в жизнь. Ваша энергия и преданность делу – бесценны.
Пусть 2026 будет еще лучше, еще ярче и еще счастливее! С Новым годом!
Ну что, 2026, держись!» – написала Загитова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
