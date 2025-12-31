  • Спортс
  • Трусова поздравила с Новым годом: «Я желаю каждому смелости, чтобы цели были амбициозными, силы, чтобы пройти свой путь до конца, и удачи, чтобы путь был чуть легче»
Трусова поздравила с Новым годом: «Я желаю каждому смелости, чтобы цели были амбициозными, силы, чтобы пройти свой путь до конца, и удачи, чтобы путь был чуть легче»

Трусова опубликовала новогоднее поздравление.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова опубликовала новогоднее поздравление.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Счастья и здоровья вам пожелают и без меня, а я же пожелаю вам в новом году ставить перед собой цели и идти к ним. Да, иногда будет сложно, да, не все может получиться с первого раза, но это не повод останавливаться. Я желаю каждому из вас смелости, чтобы цели были амбициозными, силы, чтобы пройти свой путь до конца, и немного удачи, чтобы этот путь был чуть легче.

А теперь я убегаю помогать Макару резать оливье. Поговаривают, что если его не приготовить, то Новый год не наступит😁», – написала Трусова в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
