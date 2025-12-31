  • Спортс
Медведева записала новогоднее поздравление: «Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное. И помните, что вы украшаете этот мир»

Евгения Медведева записала новогоднее поздравление.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное.

И помните, что вы украшаете этот мир», – сказала Медведева в видео для своего телеграм-канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
женское катание
