Петр Гуменник: «На соревнованиях я не самый общительный человек, как и в обычной жизни. Если оказываюсь в совсем уж незнакомой компании, становится немного не по себе»

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, как он ощущал встречи с новыми людьми после появления на международном турнире.

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский квалификационный старт в Пекине.

«Новые люди вокруг – это всегда интересно. На соревнованиях я не самый общительный человек, как и в обычной жизни, но люблю новые знакомства, новые впечатления. Если оказываюсь в совсем уж незнакомой компании, становится немного не по себе. Но достаточно бывает одного знакомого лица, чтобы сразу успокоиться», – сказал Гуменник.

Фигурист рад, что тренер Вероника Дайнеко будет вместе с ним на Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Да, с Вероникой Анатольевной я буду чувствовать себя уверенно. Надеюсь, с Ильей Малининым в Милан приедет и Рафаэль Владимирович (Арутюнян). В таком случае это будет уже двойная поддержка», – добавил Гуменник.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
мужское катание
logoПетр Гуменник
Вероника Дайнеко
Рафаэль Арутюнян
