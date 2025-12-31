Гуменник о костюме Оптимуса Прайма: «Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно»

Фигурист Гуменник рассказал, как ему сделали костюм трансформера Оптимуса Прайма.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, как родилась идея костюма трансформера Оптимуса Прайма для показательных выступлений.

«Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно, начиная как раз с костюма. Его сшила известная в фигурном катании кутюрье Светлана Гачинская, с которой я давно сотрудничаю.

Мне не хотелось, чтобы костюм выглядел игрушечным, поэтому мы постарались сделать все возможное, чтобы сделать его максимально объемным, ярким и, я бы сказал, увесистым», – сказал Гуменник.

При этом фигурист согласился, что прыгать в массивном костюме сложно.

«Это правда. Когда я в этом костюме захожу на тройной флип, приходится прилагать фактически аналогичные усилия, как при исполнении четверного прыжка. Иначе тройной просто не скрутить», – добавил Гуменник.