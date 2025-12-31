Гуменник о костюме Оптимуса Прайма: «Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно»
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, как родилась идея костюма трансформера Оптимуса Прайма для показательных выступлений.
«Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно, начиная как раз с костюма. Его сшила известная в фигурном катании кутюрье Светлана Гачинская, с которой я давно сотрудничаю.
Мне не хотелось, чтобы костюм выглядел игрушечным, поэтому мы постарались сделать все возможное, чтобы сделать его максимально объемным, ярким и, я бы сказал, увесистым», – сказал Гуменник.
При этом фигурист согласился, что прыгать в массивном костюме сложно.
«Это правда. Когда я в этом костюме захожу на тройной флип, приходится прилагать фактически аналогичные усилия, как при исполнении четверного прыжка. Иначе тройной просто не скрутить», – добавил Гуменник.