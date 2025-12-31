  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник о костюме Оптимуса Прайма: «Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно»
4

Гуменник о костюме Оптимуса Прайма: «Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно»

Фигурист Гуменник рассказал, как ему сделали костюм трансформера Оптимуса Прайма.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, как родилась идея костюма трансформера Оптимуса Прайма для показательных выступлений.

«Хотелось сделать что‑то оригинальное к турниру шоу‑программ, и мы отнеслись к задаче предельно серьезно, начиная как раз с костюма. Его сшила известная в фигурном катании кутюрье Светлана Гачинская, с которой я давно сотрудничаю.

Мне не хотелось, чтобы костюм выглядел игрушечным, поэтому мы постарались сделать все возможное, чтобы сделать его максимально объемным, ярким и, я бы сказал, увесистым», – сказал Гуменник.

При этом фигурист согласился, что прыгать в массивном костюме сложно.

«Это правда. Когда я в этом костюме захожу на тройной флип, приходится прилагать фактически аналогичные усилия, как при исполнении четверного прыжка. Иначе тройной просто не скрутить», – добавил Гуменник.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Открытый турнир по шоу-программам
logoПетр Гуменник
logoсборная России
Светлана Гачинская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»
вчера, 14:12
Татьяна Фладе: «У Петросян есть все шансы на пьедестал Олимпиады, если она делает все свои ультра-си»
29 декабря, 18:50
Татьяна Тарасова: «Спортсмен 2025 года – Петр Гуменник. Среди девушек назову лучшей Аделию Петросян»
28 декабря, 12:31
Главные новости
Медведева записала новогоднее поздравление: «Желаю блистать и верить в прекрасное и чудесное. И помните, что вы украшаете этот мир»
сегодня, 13:32
Петр Гуменник: «На соревнованиях я не самый общительный человек, как и в обычной жизни. Если оказываюсь в совсем уж незнакомой компании, становится немного не по себе»
сегодня, 11:34
Алена Леонова: «Лучшие фигуристы России в 2025-м – это не одиночники, их называть не буду. Скажу, что это пары Степанова и Букин, Бойкова и Козловский»
сегодня, 10:58
Александр Галлямов: «Желаю, чтобы в новом году сошлись все пазлы: здоровье близких, внутренняя гармония, реализация самых смелых планов и время на просмотр фигурного катания»
сегодня, 09:46
«Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом тепло, уют и запах мандаринов». Сихарулидзе и ФФККР записали новогоднее поздравление
сегодня, 07:55
Ирина Роднина: «Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен»
сегодня, 07:44
Камила Валиева: «Щелкунчик» – один из главных новогодних символов России. Заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре?»
сегодня, 06:41
Алина Горбачева: «Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Праздники остаюсь праздновать в Германии»
вчера, 20:12
Сергей Давыдов: «Надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными»
вчера, 15:37
Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»
вчера, 15:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
вчера, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30