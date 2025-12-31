Алена Леонова: «Лучшие фигуристы России в 2025-м – это не одиночники, их называть не буду. Скажу, что это пары Степанова и Букин, Бойкова и Козловский»

Леонова считает, что лучшими фигуристами России в 2025 году были не одиночники.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 в одиночном катании Алена Леонова назвала лучших фигуристов России в 2025 году.

«Лучшие фигуристы России в этом году, по моему мнению, это не одиночники, их называть не буду. Скажу, что это пары Степанова/Букин [в танцах на льду] и Бойкова/Козловский. Степанова и Букин – потому что здорово выступают последние годы и уже стали лидерами, стабильно занимают первую строчку пьедестала не без причин, а именно потому, что являются сейчас лучшими танцорами в России.

Бойкова/Козловский – потому что ребята сделали большую работу за межсезонье и по праву выиграли чемпионат России и этапы Кубка. Большие молодцы! Когда работа видна, это очень здорово», – сказала Леонова.