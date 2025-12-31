  • Спортс
Александр Галлямов: «Желаю, чтобы в новом году сошлись все пазлы: здоровье близких, внутренняя гармония, реализация самых смелых планов и время на просмотр фигурного катания»

Галлямов пожелал внутренней гармонии .

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий вместе с Анастасией Мишиной, пожелал всем внутренней гармонии в 2026 году.

Фигурист опубликовал новогоднее поздравление в своем телеграм-канале.

«Дорогие друзья 🎄🐻

Пусть наступающий 2026 год будет похож на самый красивый кадр из любимого фильма – полным ярких событий и неожиданных счастливых поворотов 🐧

Желаю, чтобы в новом году сошлись все пазлы: здоровье близких, внутренняя гармония, реализация самых смелых планов и, конечно, время на просмотр фигурного катания 🕯️

Пусть ваши мечты находят дорогу, а сердце подсказывает верные решения ❤️

С наступающим 🎁», – написал Галлямов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
