Александр Галлямов: «Желаю, чтобы в новом году сошлись все пазлы: здоровье близких, внутренняя гармония, реализация самых смелых планов и время на просмотр фигурного катания»
Галлямов пожелал внутренней гармонии .
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий вместе с Анастасией Мишиной, пожелал всем внутренней гармонии в 2026 году.
Фигурист опубликовал новогоднее поздравление в своем телеграм-канале.
«Дорогие друзья 🎄🐻
Пусть наступающий 2026 год будет похож на самый красивый кадр из любимого фильма – полным ярких событий и неожиданных счастливых поворотов 🐧
Желаю, чтобы в новом году сошлись все пазлы: здоровье близких, внутренняя гармония, реализация самых смелых планов и, конечно, время на просмотр фигурного катания 🕯️
Пусть ваши мечты находят дорогу, а сердце подсказывает верные решения ❤️
С наступающим 🎁», – написал Галлямов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
