«Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом тепло, уют и запах мандаринов». Сихарулидзе и ФФККР записали новогоднее поздравление

Сихарулидзе и федерация фигурного катания записали новогоднее поздравление.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом! Пусть Новый год будет счастливым и успешным для всех нас.

Ну и, конечно, дорогие наши фигуристы, учитесь, катайтесь, дерзайте, побеждайте – и мы во всем вам поможем. С Новым годом!» – сказал глава ФФККР Антон Сихарулидзе на видео, опубликованном в телеграм-канале федерации.

«Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом тепло, уют и запах мандаринов. Пусть 2026-й станет годом добрых перемен, вдохновения и свершений, которые согревают сердце.

Пусть в новом году будет больше уютных вечеров в кругу близких, светлых надежд и моментов тихого счастья. Крепкого здоровья, душевного тепла и поддержки тех, кто вам дорог.

Пусть наше общее дело – фигурное катание – продолжает дарить миру красоту, грацию и то волшебство, которое делает нас одной большой семей.

С Новым годом! Мира, добра и света в каждом доме! Ваша Федерация фигурного катания на коньках России», – говорится в сообщении ФФККР под видео.