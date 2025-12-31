44

Ирина Роднина: «Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен»

Роднина: мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен.

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что замечает рост цен.

«Конечно, замечаю, но рост цен не связан с Новым годом. Мы что, не знаем, в какой ситуации находимся? Кого-то цены шокируют, кто-то к этому относится с пониманием, а кто-то с возмущением – все по-разному относятся.

Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен. Я, наверное, чуть-чуть больше знаю, что происходит в стране, какие ситуации есть, как и какой бюджет принимается. Полную оценку росту цен могут дать экономисты, но то, что это для всех чувствительно, – это точно. Но это же не только у нас происходит», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
Политика
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о главном событии в российском спорте в 2025-м: «Рекорд Овечкина. Своими достижениями в НХЛ он прославляет наш спорт, отечественную школу хоккея»
вчера, 15:27
Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»
28 декабря, 18:22
Ирина Роднина: «Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена»
28 декабря, 07:02
Главные новости
«Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом тепло, уют и запах мандаринов». Сихарулидзе и ФФККР записали новогоднее поздравление
сегодня, 07:55
Камила Валиева: «Щелкунчик» – один из главных новогодних символов России. Заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре?»
сегодня, 06:41
Алина Горбачева: «Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Праздники остаюсь праздновать в Германии»
вчера, 20:12
Сергей Давыдов: «Надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными»
вчера, 15:37
Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»
вчера, 15:18
Галлямов – Губерниеву после слов о допинг-тестах: «Все процедуры прохожу в установленном порядке. В интернете все такие гангстеры, а при встрече сразу зайчики»
вчера, 14:16
Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»
вчера, 14:12
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене»
вчера, 13:54
Туктамышева о прощальном номере «Аллилуйя»: «Когда услышала песню, поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Слезы наворачивались»
вчера, 13:51
Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»
вчера, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
вчера, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30