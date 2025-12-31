Ирина Роднина: «Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен»

Роднина: мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен.

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что замечает рост цен.

«Конечно, замечаю, но рост цен не связан с Новым годом. Мы что, не знаем, в какой ситуации находимся? Кого-то цены шокируют, кто-то к этому относится с пониманием, а кто-то с возмущением – все по-разному относятся.

Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен. Я, наверное, чуть-чуть больше знаю, что происходит в стране, какие ситуации есть, как и какой бюджет принимается. Полную оценку росту цен могут дать экономисты, но то, что это для всех чувствительно, – это точно. Но это же не только у нас происходит», – сказала Роднина.