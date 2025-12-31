  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Камила Валиева: «Щелкунчик» – один из главных новогодних символов России. Заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре?»
58

Камила Валиева: «Щелкунчик» – один из главных новогодних символов России. Заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре?»

Камила Валиева порассуждала о главных символах России.

Фигуристка Камила Валиева порассуждала о главных символах России.

«Друзья, год выдался по-настоящему ярким на события – мне удалось посетить Китай, поучаствовать в огромном количестве крутых мероприятий. И заканчивается мой год не менее ярко, ведь мне посчастливилось вновь стать частью шоу «Щелкунчик».

Для меня это огромная честь, ведь это один из главных новогодних символов нашей страны, который стал вдохновением для бесконечного количества постановок – и опера, и балет, и ледовое шоу, и мюзиклы. Хочется подарить эту сказку всем!

А заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре? Аналитики «Медиалогии» выяснили, например, что топ-5 народных символов России в соцсетях – это медведь, флаг, Байкал, береза и Красная площадь. Думаю, что они и правда знакомы каждому из нас. Медведь – сила, матрешка – неиссякаемая внутренняя энергия, ну а Красная площадь – это абсолютное место притяжение москвичей и гостей столицы!

А что из наших культурных символов – классических или современных – близко лично вам? Делитесь в комментариях!» – написала Валиева в своем телеграм-канале.

Шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» проходит с 12 декабря по 11 января в Москве.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
logoсборная России
logoКамила Валиева
женское катание
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Итальянский фигурист Чирчелли: «Валиева была и остается величайшей фигуристкой в истории женского катания. Она настоящий ангел»
вчера, 09:51
Фетисов о возвращении Валиевой: «Все зависит от того, есть ли у нее желание. Это будет сложно после такого перерыва»
29 декабря, 06:29
Илья Авербух: «Сейчас Валиева старается экономить силы, потому что хочет вернуться в спорт»
28 декабря, 21:18
Главные новости
Антон Сихарулидзе: «Пусть Новый год будет счастливым и успешным для всех нас. Дорогие фигуристы, учитесь, катайтесь, дерзайте, побеждайте – и мы во всем вам поможем»
3 минуты назад
Ирина Роднина: «Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен»
14 минут назад
Алина Горбачева: «Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Праздники остаюсь праздновать в Германии»
вчера, 20:12
Сергей Давыдов: «Надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными»
вчера, 15:37
Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»
вчера, 15:18
Галлямов – Губерниеву после слов о допинг-тестах: «Все процедуры прохожу в установленном порядке. В интернете все такие гангстеры, а при встрече сразу зайчики»
вчера, 14:16
Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»
вчера, 14:12
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене»
вчера, 13:54
Туктамышева о прощальном номере «Аллилуйя»: «Когда услышала песню, поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Слезы наворачивались»
вчера, 13:51
Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»
вчера, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
вчера, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30