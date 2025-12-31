Камила Валиева: «Щелкунчик» – один из главных новогодних символов России. Заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре?»

Камила Валиева порассуждала о главных символах России.

Фигуристка Камила Валиева порассуждала о главных символах России.

«Друзья, год выдался по-настоящему ярким на события – мне удалось посетить Китай, поучаствовать в огромном количестве крутых мероприятий. И заканчивается мой год не менее ярко, ведь мне посчастливилось вновь стать частью шоу «Щелкунчик».

Для меня это огромная честь, ведь это один из главных новогодних символов нашей страны, который стал вдохновением для бесконечного количества постановок – и опера, и балет, и ледовое шоу, и мюзиклы. Хочется подарить эту сказку всем!

А заметили ли вы, как в этом году все чаще говорят о нашей культуре? Аналитики «Медиалогии» выяснили , например, что топ-5 народных символов России в соцсетях – это медведь, флаг, Байкал, береза и Красная площадь. Думаю, что они и правда знакомы каждому из нас. Медведь – сила, матрешка – неиссякаемая внутренняя энергия, ну а Красная площадь – это абсолютное место притяжение москвичей и гостей столицы!

А что из наших культурных символов – классических или современных – близко лично вам? Делитесь в комментариях!» – написала Валиева в своем телеграм-канале.

Шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» проходит с 12 декабря по 11 января в Москве.