Алина Горбачева: «Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Праздники остаюсь праздновать в Германии»

Горбачева: мне предстоит очень серьезная операция после Нового года.

Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что после Нового года перенесет операцию.

В начале декабря тренер Горбачевой Софья Федченко рассказала, что у фигуристки травма колена и немецкие врачи настаивают на оперативном вмешательстве.

Горбачева и Федченко прилетели в Германию, чтобы проконсультироваться у хирурга.

«К сожалению, все не так просто. Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Поэтому праздники остаюсь праздновать в Германии.

Очень сильно переживаю и надеюсь, что все пройдет хорошо. Спасибо вам за внимание и поддержку», – сказала Горбачева.