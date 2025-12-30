Алина Горбачева: «Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Праздники остаюсь праздновать в Германии»
Горбачева: мне предстоит очень серьезная операция после Нового года.
Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что после Нового года перенесет операцию.
В начале декабря тренер Горбачевой Софья Федченко рассказала, что у фигуристки травма колена и немецкие врачи настаивают на оперативном вмешательстве.
Горбачева и Федченко прилетели в Германию, чтобы проконсультироваться у хирурга.
«К сожалению, все не так просто. Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Поэтому праздники остаюсь праздновать в Германии.
Очень сильно переживаю и надеюсь, что все пройдет хорошо. Спасибо вам за внимание и поддержку», – сказала Горбачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Горбачевой
