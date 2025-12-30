Сергей Давыдов: «Надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными»

Давыдов: надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут сбалансированными.

Тренер Сергей Давыдов рассказал о работе над балансом в программах Льва Лазарева.

«Лев с самого детства относится к фигурному катанию очень профессионально. Всегда был ответственным, я бы даже сказал, гиперответственным. Иногда это ему и мешает.

Бывает, надо отпустить ситуацию, позволить себе меньшую нагрузку, но он всегда настроен делать чуть-чуть больше. Фанат своего дела, предан ему, не побоюсь этого слова, безгранично, поэтому и пашет столько.

Мне кажется, как раз в этом и заключается его уникальность. Вот как в жизни бывает: когда человеку нравится то, чем он занимается, то через все преграды на пути, через все какие-то стеночки можно пройти, а не остановиться, уткнувшись во что-то. Это его огромный плюс. Он все преодолевает.

Конечно, чтобы прыгать столько четверных, надо родиться поцелованным богом, иметь природный талант. А Льву еще помогает его работоспособность – стремление делать больше и лучше других у него невероятное просто.

Проблема бывает в том, что не знаешь, как его останавливать. Задача, которая стоит перед нами и в этом сезоне, и на перспективу – собрать все четверные, не потеряв при этом программу, образ. Мы очень много уделяем этому внимания, стараемся как можно больше работать над второй оценкой, над презентацией программ, поэтому, надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными.

Реально ли ему повторить то, что показывает сейчас Илья Малинин? Если ставить себе преграды, то ничего не будет реальным. А если задаться целью повторить или, может быть, чуть-чуть по-другому сделать что-то выдающееся?..

То, что Льву под силу катать программу из одних четверных прыжков, это однозначно. Просто он еще достаточно молод, продолжает активно расти, у него меняется координация. Мы стараемся не бежать впереди паровоза, а все делать ровно, столько, насколько нужно, чтобы сохранить здоровье и иметь возможность продолжать двигаться вперед», – сказал Давыдов.