  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»
4

Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»

Лазарев: Давыдов не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз.

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал о взаимопонимании с тренером Сергеем Давыдовым. 

– Что для тебя важнее, внутренние ощущения или похвала тренера?

– Я думаю, что для всех спортсменов похвала тренера имеет большое значение. Но, конечно, внутреннее ощущение тоже очень важно. Необходимо понимать, какую работу ты проделал, и быть перед собой честным.

– Сергей Дмитриевич часто хвалит?

– Достаточно часто. На тренировках, когда прыжки хорошо получаются, после прокатов, если нормально выступил… И всегда помогает, когда что-то не получается. Не пытается давить, а, наоборот, поддерживает и успокаивает, говорит, чтобы я перестал нервничать, когда у меня что-то не получается.

Точно также на соревнованиях. Сергей Дмитриевич всегда, после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз. Понимает, что мне самому сейчас тяжело, а можно еще хуже сделать. Потом уже мы, если прокат не удался, разбираем, что не получилось, над чем нужно работать.

– Пытаюсь вспомнить, где ты упал пять раз.

– Ну, это я так, образно... Таких ошибок стараюсь все-таки не допускать.

– А неудачи долго переживаешь?

– Да, есть такое. Особенно обидно, когда готовность хорошая, а у тебя не получилось. Пытаюсь успокоиться, говорю себе, что это в любом случае уже в прошлом и ничего не изменить. Но пока не всегда получается.

– Многие спортсмены считают, что это даже хорошо – иногда проигрывать.

– Конечно, поражения делают людей сильнее, ты сразу понимаешь, над чем нужно работать, готовишься усерднее к соревнованиям, победить хочешь еще больше. Но для меня очень важна чистота проката. Одно дело – проиграть, завалив программу, другое – откатав ее без ошибок, – сказал Лазарев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мир фигурного катания»
logoЛев Лазарев
Сергей Давыдов
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лазарев исполнил каскад из двух четверных тулупов
26 декабря, 15:04Видео
Самбуев о юниорском Кубке Первого канала: «Хотел к Щербаковой, но, когда попал к Косторной, приятно удивился. Алена очень хорошая, она помогала советами»
12 декабря, 18:13
Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов выиграл произвольную программу, Лазарев – 2-й, Ковтун – 3-й
6 декабря, 16:34
Главные новости
Сергей Давыдов: «Надеюсь, придем к тому, что прокаты Лазарева будут не только самыми сложными, но и сбалансированными»
сегодня, 15:37
Галлямов – Губерниеву после слов о допинг-тестах: «Все процедуры прохожу в установленном порядке. В интернете все такие гангстеры, а при встрече сразу зайчики»
сегодня, 14:16
Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»
сегодня, 14:12
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене»
сегодня, 13:54
Туктамышева о прощальном номере «Аллилуйя»: «Когда услышала песню, поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Слезы наворачивались»
сегодня, 13:51
Дикиджи о 7-м месте на чемпионате России: «Обида отошла немножко. Пора уже настраиваться на шоу, тут же веселым надо быть»
сегодня, 13:16
Александра Трусова: «Благодарю уходящий год за Мишу. Это самое большое чудо, которое случалось в моей жизни – порой я до сих пор прихожу в шок»
сегодня, 12:23
Илья Авербух: «В фигурном катании сейчас бэби-бум. Так что создание проекта «Ледниковый период. Дети суперстарз» не исключено лет через десять»
сегодня, 11:29
Андрей Мозалев: «Задачу на чемпионат России и на этот сезон в целом выполнил. Впереди еще Финал Гран-при, надеюсь, попаду туда и докажу всем»
сегодня, 11:19
Марк Кондратюк: «В этом году глобально нет разочарований. Главной победой назвал бы Финал Гран-при России, где я завоевал серебро»
сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
сегодня, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30