Лев Лазарев: «Сергей Дмитриевич Давыдов после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз»

Лазарев: Давыдов не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз.

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал о взаимопонимании с тренером Сергеем Давыдовым.

– Что для тебя важнее, внутренние ощущения или похвала тренера?

– Я думаю, что для всех спортсменов похвала тренера имеет большое значение. Но, конечно, внутреннее ощущение тоже очень важно. Необходимо понимать, какую работу ты проделал, и быть перед собой честным.

– Сергей Дмитриевич часто хвалит?

– Достаточно часто. На тренировках, когда прыжки хорошо получаются, после прокатов, если нормально выступил… И всегда помогает, когда что-то не получается. Не пытается давить, а, наоборот, поддерживает и успокаивает, говорит, чтобы я перестал нервничать, когда у меня что-то не получается.

Точно также на соревнованиях. Сергей Дмитриевич всегда, после любого проката меня поддерживает. Он не будет ругать, даже если я, допустим, упал пять раз. Понимает, что мне самому сейчас тяжело, а можно еще хуже сделать. Потом уже мы, если прокат не удался, разбираем, что не получилось, над чем нужно работать.

– Пытаюсь вспомнить, где ты упал пять раз.

– Ну, это я так, образно... Таких ошибок стараюсь все-таки не допускать.

– А неудачи долго переживаешь?

– Да, есть такое. Особенно обидно, когда готовность хорошая, а у тебя не получилось. Пытаюсь успокоиться, говорю себе, что это в любом случае уже в прошлом и ничего не изменить. Но пока не всегда получается.

– Многие спортсмены считают, что это даже хорошо – иногда проигрывать.

– Конечно, поражения делают людей сильнее, ты сразу понимаешь, над чем нужно работать, готовишься усерднее к соревнованиям, победить хочешь еще больше. Но для меня очень важна чистота проката. Одно дело – проиграть, завалив программу, другое – откатав ее без ошибок, – сказал Лазарев .