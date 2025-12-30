Итальянец Чирчелли: в хоккее есть Гретцки, а в фигурном катании - Плющенко.

Итальянский фигурист Кори Чирчелли сравнил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Уэйном Гретцки.

– Ты действительно пристально следишь за российским фигурным катанием?

– Да, стараюсь. Следил за прошедшим чемпионатом России. Он проходил ровно в то же время, что и чемпионат Италии. В раздевалке после выступлений мы с Даниэлем Грасслем и Маттео Риццо сидели и смотрели выступления россиян.

– Ого. Вы настолько погружены в наше фигурное катание?

– Это же топовое соревнование. В Италии все знают, что уровень российских фигуристов очень высокий. В этом году очень понравилась организация турнира, Ягудин и Медведева отлично справились в качестве ведущих. Лично я посмотрел чемпионат России полностью. <...>

– Кого ты можешь назвать своим любимым российским фигуристом? Думаю, среди девушек ответ очевиден.

– Ха-ха, да. Камила – номер один. Ее выступления нужно запечатать в капсулу и показать через 100 лет. Уверен, даже тогда никто не сможет сравниться с ней. Наши потомки подумают, что это невозможно повторить.

– А если говорить о мужчинах?

– Я всегда был большим фанатом Плющенко. В нем чувствовалось лучшее от школы Мишина: абсолютно чистые прокаты, сила на льду.

– Многие назвали Плющенко лучшим фигуристом в истории нашей страны. Согласишься?

– Да, безусловно. Поражает, сколько лет он выступал на высочайшем уровне. Он боролся за золото еще в Солт-Лейке в 2002 году, а потом стал чемпионом в командном турнире в Сочи. Евгений был на подиуме четыре Олимпиады подряд — невероятный результат.

– Следишь ли за его тренерской карьерой?

– Знаю, что у его школы очень популярные соцсети. Периодически мне попадаются ролики. Еще до бана я пересекался с его учениками на международных соревнованиях, но лично мы никогда не общались.

– Плющенко все еще популярен за пределами России?

– Среди моего поколения его имя точно знают все. В хоккее есть Уэйн Гретцки, а в фигурном катании – Евгений Плющенко. Возможно, из-за отстранения молодежь сейчас хуже наслышана о его достижениях. И это очень плохо, – сказал Чирчелли.