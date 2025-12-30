  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова? Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте»
Дмитрий Губерниев: «Кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова? Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте»

Губерниев – Галлямову: идите допинг сдавайте, вам в любой момент могут позвонить.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания чемпиона мира в парном катании Александра Галлямова в его адрес.

После чемпионата России Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?» Губерниев тогда посоветовал фигуристу ставить мобильный телефон в режим «не беспокоить». 

Сегодня Галлямов в интервью «Советскому спорту» заявил: «Не Губерниеву, известному хайпожору, учить меня пользоваться телефоном».

«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы все без него делали? Сейчас в целом в мире лица российского спорта – Овечкин, Демин и Галлямов.

Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», – сказал Губерниев. 

Полчаса рядом с кипящим Галлямовым: атаковал Мишину, игнорил всех, цитировал Дрогба про судей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
