  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анна Щербакова: «Считаю, что путь, который я прошла, именно так и должен был сложиться. Все трудные моменты, травмы, неудачи должны были случиться, чтобы я стала сильнее»
Трусова, Косторная и Щербакова рассказали, чего бы пожелали себе в юниорах.

Фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная рассказали, чего бы пожелали себе в юниорском возрасте, а также поделились пожеланиями с нынешними юниорами.

– Что бы вы, как уже состоявшиеся спортсменки, чемпионки, пожелали себе – юниоркам? И что пожелали бы сегодняшним юным фигуристам? 

Александра Трусова: Я всегда одно и то же отвечаю: делать, как хочется, то, что считаешь нужным. Я никогда об этом не жалела и не хотела, чтобы пожалела. И всем юниорам хотела бы пожелать, чтобы шли к своей цели и стояли на своем. 

Анна Щербакова: Считаю, что тот путь, который я прошла, вот именно так он и должен был сложиться. Что все трудные моменты, все травмы, все неудачи должны были случиться для того, чтобы я сама их прошла и стала сильнее. 

Поэтому я просто сказала бы себе: ты все делаешь правильно, двигайся вперед, никогда не останавливайся и все обязательно получится. Верь в себя! Вот так бы я сказала себе, юниорке.

И юниорам я бы пожелала то же самое – верить в себя, двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом, проходить даже самые трудные, самые неудачные моменты с высоко поднятой головой и не прекращать верить в себя!

Алена Косторная: Я еще не состоявшаяся спортсменка все-таки. Я еще планирую дальше состояться как-нибудь...

Я бы всем пожелала – никого не слушать, прислушиваться только к себе, к своему здоровью, к своему телу, идти к своей цели и не обращать внимания на какой-то негатив. Вообще, не обращать на это внимания, а быть как в стеклянной колбочке – все вижу, все слышу, но не обращаю внимания. И идти наверх, к вершинам!

Трусова, Щербакова и Косторная снова вместе 💚💗💙

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: журнал «Мир фигурного катания»
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлена Косторная
logoАнна Щербакова
женское катание
logoсборная России
