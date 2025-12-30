16

Алена Косторная: «Круто, что у нынешних юниоров есть столько разных интересных турниров. У нас таких, к сожалению, не было»

Фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная поделились воспоминаниями о юниорских соревнованиях. 

– Ваша юниорская карьера была очень яркой, запоминающейся, весь мир следил за успехами ТЩК... Что вам чаще всего вспоминается из того периода?

Трусова: Наверное, финал юниорского Гран-при в Нагое. Это были особенные соревнования для меня на такой большой арене. Я до сих пор с теплотой и ностальгией часто вспоминаю эти соревнования. Ну и юниорский чемпионат мира в Болгарии, где я впервые прыгнула два четверных прыжка.

Щербакова: Если говорить про соревнования, то, безусловно, это чемпионат России – взрослый, потому что, будучи юниоркой, после далеко не самого удачного выступления в финале Гран-при ISU мне удалось выиграть взрослый чемпионат России, хотя в тот момент я не ожидала такого успеха, и даже поверить в это было сложно. Поэтому это, конечно, самый запоминающийся момент в юниорском сезоне. 

А если говорить про тренировки, то первые попытки четверных прыжков. Четверной тулуп – первый прыжок, который я прыгнула, и четверной лутц, когда его выучила. В тренировках это самые запоминающиеся моменты.

Косторная: Я вспоминаю свой юниорский финал Гран-при в Нагое. Это был мой первый юниорский финал. Прекрасные соревнования, очень теплая атмосфера. Мы тогда с девчонками бегали, фотографировались, и я постоянно теряла свой телефон. Мне приносили его мои тренеры, другие, все уже знали – это Аленин, сто процентов! 

Мы тогда фотографировались со всеми, включая даже Рафаэля Арутюняна. В Нагое была сделана фотография с Аленой Савченко – это была моя первая фотография с ней. Я поймала Алену в тот момент, когда она выбегала на лед на тренировке, и я бежала за ней, кричала: «Можно, пожалуйста!» И она остановилась, сказала: «Давай, быстрей!» Фотография получилась смазанной, но она очень ценная для меня. 

Конечно, запомнился и сам финал, наши выступления. А сейчас круто, что у нынешних юниоров есть столько разных интересных турниров. У нас таких, к сожалению, не было.

