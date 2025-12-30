22

Илья Малинин: «Моя цель – как минимум три Олимпиады. Мне кажется, у меня еще огромный запас для роста»

Илья Малинин: моя цель – как минимум три Олимпиады.

Чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин заявил, что хочет соревноваться как минимум до 2034 года.  

«Мне кажется, у меня еще огромный запас для роста – особенно если говорить, скажем, о следующих трех олимпийских циклах, на протяжении которых я хочу продолжать соревноваться.

Я надеюсь, что за эти годы смогу стать максимально цельным фигуристом, каким только могу быть. Конечно, я не знаю, насколько мое тело выдержит все это после того количества прыжков, которое я уже выполняю, но моя цель – как минимум три Олимпиады – 2026, 2030 и 2034.

Конечно, я буду ориентироваться на свои ощущения и на то, насколько во мне сохранится страсть к фигурному катанию. Так что кто знает – может быть, это будет и четвертый, и пятый цикл», – сказал Малинин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
