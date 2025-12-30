Александр Галлямов: «Даже на показательных я видоизменил элемент из-за легкой фобии – тот, на котором получил травму»

Галлямов о травме: на некоторых элементах присутствует страх.

Фигурист Александр Галлямов рассказал о последствиях травмы ноги, полученной весной на Байкале.

– Давайте вернемся к периоду восстановления после травмы. Что оказалось сложнее: физическая реабилитация или психологический барьер, страх снова получить травму?

– Страх небольшой, но присутствует даже сейчас на некоторых элементах. Даже на показательных выступлениях я видоизменил один элемент из-за этой легкой фобии – тот, на котором получил травму.

Сложнее всего было физически. Психологические барьеры, да, были. Поначалу я переживал, что не успею набрать форму, что придется пропустить сезон. Но мы действовали аккуратно, меня никто не торопил, чтобы не форсировать события.

Бывало, сделаешь в зале какое-то упражнение, почувствуешь опасное ощущение, и идешь снова к доктору на обследование – убедиться, что все в порядке.

– Оглядываясь назад, вы бы что-то изменили в процессе возвращения?

– Все прошло очень хорошо. Мы за короткий срок набрали хорошую форму, чтобы быть конкурентоспособными, – настолько, что почти выиграли чемпионат России. Я считаю, было проведено качественное восстановление и подготовка. Что-то менять вряд ли бы стал, – отметил Галлямов.