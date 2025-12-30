11

Галлямов о намеке на завершение карьеры: «Это, конечно, эмоциональный всплеск. Из-за того, что было обидно проиграть»

Александра Галлямов о словах про завершение карьеры: это был эмоциональный всплеск.

Фигурист Александр Галлямов прокомментировал свои слова после серебра чемпионата России о том, что «пора вешать коньки на гвоздь».

– После произвольной программы вы намекнули на возможное завершение карьеры. Сейчас, когда страсти улеглись, это все еще эмоциональная реакция или обдуманное решение?

– Да, это, конечно, эмоциональный всплеск. Из-за того, что было обидно проиграть. Но это спорт, и в спорте всякое бывает. Лед скользкий. Поэтому это скорее на эмоциях.

Никогда у меня такого не было, потому что очень хотелось хорошо вернуться после травмы. Предыдущие два старта оказались провальными, было очень обидно, и пришлось еще более усиленно готовиться к чемпионату России, чтобы программы лучше смотрелись.

Но чувствуется, что не хватило буквально месяца, чтобы вкатать программы. Это как раз тот самый летний период подготовки, который я потратил на то, чтобы вспомнить, как кататься после травмы.

– Отрыв победителей составил всего 0,66 балла. Обидно ли осознавать, что до золота не хватило какого-то крошечного нюанса?

– Не скажу, что мы идеально откатали. Конечно, если бы все было чисто, вопросов бы не было. Но это «если бы» в фигурном катании встречается часто, поэтому нужно просто чисто катать, и тогда особых вопросов не возникнет.

– С тренировочным штабом все в порядке? Нет недопониманий с Тамарой Николаевной и другими тренерами? – сказал Галлямов.

«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Александр Галлямов – после серебра на чемпионате России

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
