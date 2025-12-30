25

Галлямов о раннем звонке журналистки: «Не Губерниеву, известному хайпожору, учить меня пользоваться телефоном»

Фигурист Александр Галлямов высказался об инциденте с журналисткой, которая позвонила ему в 9:54 утра после произвольной на чемпионате России.

– Недавний инцидент с журналисткой и ваш ответ в соцсетях вызвали бурные споры. Как вы сейчас смотрите на эту ситуацию и на комментарии Дмитрия Губерниева?

– Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. Спортсмен может на адреналине позже заснуть, как это бывает у меня.

А что касается комментария Дмитрия Губерниева по этому поводу... Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться.

Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Федерация регулярно проводит лекции по антидопинговым правилам, чтобы мы четко знали все нюансы этой системы. Поэтому телефон – это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьезными.

– Каким вы видите продолжение этой истории?

– Я абсолютно открыт для разговора. Как само издание поступит дальше – посмотрим. Я никогда не убегал, всегда подходил к журналистам. Меня только смущает, какие статьи иногда выходят. Сразу после выступления ко мне подходили журналисты, разговор был доброжелательный, а потом я увидел заголовок материала, который противоречит сути разговора и где меня хотят выставить с ужасной стороны. Я посмеялся, конечно, – сказал Галлямов.

Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
