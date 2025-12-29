  • Спортс
  • Любовь Рубцова: «У меня в спине два шурупа и конструкция, которую они держат. Быстро удалось выйти на лед благодаря силе моего нейрохирурга»
16-летняя фигуристка Любовь Рубцова рассказала о травме спины. 

— Расскажи, пожалуйста, что за проблемы тебя преследовали со спиной? 

— У меня было две операции. Сперва сделали одну, но через полтора года потребовалась еще одна — конструкция, которую мне установили, разболталась. Это была не совсем плановая операция — проблему обнаружили на снимке. Пришлось делать еще одну, чтобы ее поправить. И после второй операции я вышла на лед уже через одну неделю.

— «Конструкция в спине» — это как? 

— У меня в спине два шурупа и конструкция, которую они держат. А то, как быстро удалось выйти на лед, — это все благодаря силе моего нейрохирурга Дмитрия Николаевича Дзукаева. Он просто волшебник!

— Как врач реагирует на то, как быстро ты выходишь на лед? 

— Он радуется! Вообще мы собирались прыгать спустя чуть больше недели после операции. Но Дмитрий Николаевич, в отличие от остальных врачей, не стал запрещать. Наоборот, он как бы подначивал: «Давай-давай, я в тебя верю!» Поэтому сомнений никаких у нас уже не осталось.

— То есть Дмитрий Николаевич не в шоке от того, что ты выделываешь на льду сейчас? 

— Он просто верил в меня изначально. Знал, что я быстро восстановлюсь. И команда тренерская меня очень поддерживает — Евгений Викторович Плющенко и все-все.

— Что проще сделать — сальто или ультра-си? 

— Ультра-си гораздо более нестабильные, не всегда получаются. Сальто в этом плане проще, — сказала Рубцова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Газета.ru
