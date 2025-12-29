6

Рубцова о сальто: «Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно»

Рубцова: в один день подумала, а почему бы не сделать сальто на льду.

Российская фигуристка Любовь Рубцова рассказала об исполнении сальто на льду. 

— Ты активно участвуешь в ледовых шоу своего тренера Евгения Плющенко. Насколько тебе это интересно? 

— Мне очень нравится. Тут совсем другой вайб. Не как на соревнованиях, где ты должен отвечать за себя и за результат. Здесь выходишь и просто кайфуешь! Мне шоу всегда придают много энергии.

— Даже несмотря на то, что чаще всего это в некотором роде марафон? 

— Вообще, конечно, это непросто. Но мы уже привыкшие, так что нормально.

— С сальто, наверное, все же чуть потяжелее. Расскажи, как ты пришла к этому? 

— Все просто — в один день подумала, а почему бы не сделать сальто? Нашла человека, с кем можно его выучить, — это девушка-гимнастка. И уже на следующий день смогла его сделать сама. Получается, на весь процесс ушло два дня.

— А вообще сальто на льду — это разве не опасно? Люди со стороны смотрят и находятся в шоке. 

— В принципе, конечно же, опасно. Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно... Но здесь вся проблема кроется в голове. Если удается морально настроиться на этот элемент — ты его сделаешь.

— На публике собираться, наверное, еще сложнее? 

— А вот нет, на публике легче! Все смотрят на тебя, и раскрыться раньше просто нет вариантов. Думаешь: «Блин, сейчас все будет!» — сказала Рубцова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Газета.ru
женское катание
Любовь Рубцова
logoсборная России
