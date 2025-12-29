Татьяна Фладе: «Есть ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо. Это усложняет общение со спортсменами»

Фладе: есть ощущение, что Первый монополизировал фигурное катание, это нехорошо.

Немецкая журналистка Татьяна Фладе поделилась впечатлениями от посещения чемпионата России-2026 в Санкт-Петербурге.

– Можно ли сравнить уровень организации чемпионата России с международными соревнованиями?

– Думаю, да. Чемпионат России прошел на уровне больших международных стартов. Может быть, только было мало места для фотографов. И есть такое ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо, но это не относится к организации. Просто для журналистов чья-то монополия усложняет общение со спортсменами. Это мешает работе. Есть такое ощущение, что Первый канал действительно не хочет никому это отдавать.

– Как вам такие проекты, как «Русский вызов», Кубок Первого канала, прыжковый чемпионат России?

– Я присутствовала на всех этих турнирах и считаю, что подобные проекты – это очень интересно и важно. Это двигает фигурное катание вперед и показывает другие форматы. К тому же это очень важно, чтобы сохранить мотивацию спортсменов, потому что они не могут выступать на международных соревнованиях. Это сложно, особенно для тех, кто катается уже много лет и имеет международный опыт. Поэтому очень хорошо, что есть такие проекты. Это дополнительная мотивация для всех спортсменов, в том числе молодых. Плюс это, конечно, интересно зрителям. Они видят фигурное катание с разных сторон.

– За рубежом наверняка следят за тем, что происходит в России. Они как-то обсуждают наши новые форматы и берут пример?

– Я думаю, что обсуждают, конечно, но я пока не видела, чтобы кто-то делал что-то подобное. Было что-то похожее на чемпионат России по прыжкам. ISU пробовал такой формат, но это было почти лет 25 назад. Ничего похожего на «Русский вызовов» нигде нет. Я знаю, что за рубежом следят за тем, что происходит здесь. Естественно, потому что это интересно.

– Когда вы приезжаете на международные соревнования после чемпионата России, ваши коллеги спрашивают вас о нем, как все прошло?

– Спрашивают! Интересуются, что происходит в российском фигурном катании, как российские фигуристы держатся без международных соревнований. Конечно, им это интересно. Я сейчас уже буду писать про чемпионат России, надеюсь, им тоже будет интересно, потому что люди читают, – сказала Фладе.