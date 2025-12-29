  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Фладе: «Есть ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо. Это усложняет общение со спортсменами»
9

Татьяна Фладе: «Есть ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо. Это усложняет общение со спортсменами»

Фладе: есть ощущение, что Первый монополизировал фигурное катание, это нехорошо.

Немецкая журналистка Татьяна Фладе поделилась впечатлениями от посещения чемпионата России-2026 в Санкт-Петербурге. 

– Можно ли сравнить уровень организации чемпионата России с международными соревнованиями?

– Думаю, да. Чемпионат России прошел на уровне больших международных стартов. Может быть, только было мало места для фотографов. И есть такое ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо, но это не относится к организации. Просто для журналистов чья-то монополия усложняет общение со спортсменами. Это мешает работе. Есть такое ощущение, что Первый канал действительно не хочет никому это отдавать.

– Как вам такие проекты, как «Русский вызов», Кубок Первого канала, прыжковый чемпионат России?

– Я присутствовала на всех этих турнирах и считаю, что подобные проекты – это очень интересно и важно. Это двигает фигурное катание вперед и показывает другие форматы. К тому же это очень важно, чтобы сохранить мотивацию спортсменов, потому что они не могут выступать на международных соревнованиях. Это сложно, особенно для тех, кто катается уже много лет и имеет международный опыт. Поэтому очень хорошо, что есть такие проекты. Это дополнительная мотивация для всех спортсменов, в том числе молодых. Плюс это, конечно, интересно зрителям. Они видят фигурное катание с разных сторон.

– За рубежом наверняка следят за тем, что происходит в России. Они как-то обсуждают наши новые форматы и берут пример?

– Я думаю, что обсуждают, конечно, но я пока не видела, чтобы кто-то делал что-то подобное. Было что-то похожее на чемпионат России по прыжкам. ISU пробовал такой формат, но это было почти лет 25 назад. Ничего похожего на «Русский вызовов» нигде нет. Я знаю, что за рубежом следят за тем, что происходит здесь. Естественно, потому что это интересно.

– Когда вы приезжаете на международные соревнования после чемпионата России, ваши коллеги спрашивают вас о нем, как все прошло?

– Спрашивают! Интересуются, что происходит в российском фигурном катании, как российские фигуристы держатся без международных соревнований. Конечно, им это интересно. Я сейчас уже буду писать про чемпионат России, надеюсь, им тоже будет интересно, потому что люди читают, – сказала Фладе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт день за днем
logoПервый канал
Татьяна Фладе
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Козловский: «Для нас было очень важно наконец-то победить на чемпионате России именно с новой командой»
28 декабря, 06:58
Татьяна Тарасова: «Этот год мне запомнится потрясающим чемпионатом России. Надеюсь, что наших спортсменов освободят из заточения»
27 декабря, 20:42
Жулин о Петросян и Гуменнике на ЧР: «Судьи везде поддерживают лидеров. Не стоит давать повода западным СМИ раздувать новости, что у русских низкие оценки»
27 декабря, 09:29
Главные новости
Любовь Рубцова: «У меня в спине два шурупа и конструкция, которую они держат. Быстро удалось выйти на лед благодаря силе моего нейрохирурга»
вчера, 20:41
Рубцова о сальто: «Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно»
вчера, 20:35
Татьяна Фладе: «У Петросян есть все шансы на пьедестал Олимпиады, если она делает все свои ультра-си»
вчера, 18:50
Елизавета Туктамышева: «В какой-то момент после паузы в карьере я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении»
вчера, 17:46
Туктамышева о сталкере: «Преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало»
вчера, 17:45
Глейхенгауз о семейной жизни: «Это положительно отражается на моей работе – я стал терпимее и внимательнее к спортсменам»
вчера, 11:42
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: новогодний выпуск-2025/2026 – отвечаем на популярные вопросы
вчера, 11:29
Мишина о подготовке к свадьбе: «Этим занимается в основном мой будущий муж. В новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее»
вчера, 09:02
Анастасия Мишина: «Я бы попробовала потренировать четверной выброс. Но для нас это не единственная возможность повысить стоимость контента»
вчера, 08:55
Мишина о возможном участии в Олимпиаде-2030: «Прекращать кататься мы не собираемся, но я сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные»
вчера, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13