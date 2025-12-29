Туктамышева о сталкере: «Преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало»
Туктамышева: преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало.
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева призналась, что ее по-прежнему преследует сталкер.
— Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или все еще продолжаются?
— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь, — сказала Туктамышева.
«Он нашел мою квартиру». Туктамышеву преследует сталкер, а защиты нет
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости