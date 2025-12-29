31

Туктамышева о сталкере: «Преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало»

Туктамышева: преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева призналась, что ее по-прежнему преследует сталкер. 

— Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или все еще продолжаются?

— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь, — сказала Туктамышева. 

«Он нашел мою квартиру». Туктамышеву преследует сталкер, а защиты нет

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная России
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
17 неочевидных людей из нашей фигурки, которым стоит поаплодировать за 2025-й
сегодня, 12:30
Журова о возможном возвращении Валиевой: «Надеюсь, Камилу не зайхетят, а будут поддерживать в случае не самых удачных результатов»
24 декабря, 18:57
Туктамышева трогательно попрощалась со спортом: слезы, танец с Мишиным, магия от зрителей
22 декабря, 05:50
Главные новости
Татьяна Фладе: «У Петросян есть все шансы на пьедестал Олимпиады, если она делает все свои ультра-си»
2 минуты назад
Татьяна Фладе: «Есть ощущение, что Первый канал монополизировал фигурное катание, это нехорошо. Это усложняет общение со спортсменами»
17 минут назад
Елизавета Туктамышева: «В какой-то момент после паузы в карьере я восстанавливала аксель, прыгала. Был энтузиазм, и я думала о возвращении»
сегодня, 17:46
Глейхенгауз о семейной жизни: «Это положительно отражается на моей работе – я стал терпимее и внимательнее к спортсменам»
сегодня, 11:42
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: новогодний выпуск-2025/2026 – отвечаем на популярные вопросы
сегодня, 11:29
Мишина о подготовке к свадьбе: «Этим занимается в основном мой будущий муж. В новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее»
сегодня, 09:02
Анастасия Мишина: «Я бы попробовала потренировать четверной выброс. Но для нас это не единственная возможность повысить стоимость контента»
сегодня, 08:55
Мишина о возможном участии в Олимпиаде-2030: «Прекращать кататься мы не собираемся, но я сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные»
сегодня, 08:47
Мишина о словах Галлямова после прокатов: «Не на меня эта критика направлена. Просто такой вот выплеск эмоций»
сегодня, 08:33
Ринка Ватанабе продолжит карьеру до Олимпиады-2030
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13