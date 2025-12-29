Туктамышева о сталкере: «Преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало»

Туктамышева: преследования продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева призналась, что ее по-прежнему преследует сталкер.

— Что по поводу преследований, о которых ты говорила ранее: после огласки они прекратились или все еще продолжаются?

— Да, продолжаются. Был момент затишья, но лучше не стало. Хотя я думала, что огласка может помочь, — сказала Туктамышева.

«Он нашел мою квартиру». Туктамышеву преследует сталкер, а защиты нет