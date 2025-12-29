Глейхенгауз о семейной жизни: «Это положительно отражается на моей работе – я стал терпимее и внимательнее к спортсменам»

Глейхенгауз о семейной жизни: это положительно отражается на моей работе.

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как семейная жизнь отразилась на его работе.

Глейхенгауз женат на корреспонденте Первого канала Ольге Паутовой.

– Повлияли ли вы друг на друга? Сделала ли семейная жизнь ваши характеры мягче? Отражается ли это на работе?

Даниил : Конечно, когда вы живете вместе уже какое-то время, вы неизбежно влияете друг на друга. Меняются характеры, взгляды на жизнь. Я точно стал более понимающим и спокойным. И это очень положительно отражается на моей работе – я стал терпимее и внимательнее к спортсменам.

– Обсуждаете ли вы работу друг друга? Даниил, делитесь ли вы с Ольгой идеями постановок? А репортажи супруги смотрите?

Даниил : За ужином мы часто обсуждаем работу. Я всегда делюсь с Олей идеями постановок – она присутствует буквально на этапе их зарождения. Сейчас она первый человек, с которым я делюсь любой мыслью или задумкой. Ее мнение для меня очень важно. Иногда мы что-то придумываем вместе, иногда Оля предлагает идеи – просто не всегда я или мир фигурного катания к ним готовы.

Репортажи супруги я стараюсь смотреть. Из любимых могу выделить ее работу с Олимпиады в Токио, репортажи из Сингапура с чемпионата мира по плаванию и, конечно, Байконур – запуск ракет с киноэкипажем. <...>

– Какой вы видите свою семью через 10 лет?

Даниил : Как минимум – чтобы в ней было больше людей.

Ольга : Даня, формулируй точнее, чтобы это были не лишние люди (смеется).

Даниил : Конечно, я про детей. Хочу, чтобы у нас появилась парочка детишек, может быть, еще пара собак. И главное – чтобы наша семья оставалась такой же счастливой и «молодой» в смысле ощущений: чтобы нам не надоело друг в друге, и мы продолжали наслаждаться каждым днем вместе.

Ольга : А мне хочется, чтобы и через 10 лет я так же возвращалась вечером домой, и у меня трепетало сердце от предвкушения встречи с любимым мужем.