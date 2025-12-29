0

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: новогодний выпуск-2025/2026 – отвечаем на популярные вопросы

Ваш любимый выпуск – под новогодние застолья и длинные выходные.

Спасибо за 150+ вопросов. На все не ответили (иначе бы сидели три дня), но вернем долг голосовыми, если потребуется.

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 конспирологическая теория о божественном выступлении Ветлугина на ЧР

3:35 Настя объясняет, почему приостановила карьеру (и какой спорт открыла за это время)

7:33 говорим о любви к фигурному катанию и Тейлор Свифт

12:36 почему Ваня всегда против всех? Роли в подкасте прописаны заранее?

15:50 ого, Паша хотел бы кататься с Кагановской! Выбираем идеальных партнеров и тренеров

23:06 кто из нас хоккеист, а кто – многодетная мать? Как совмещать трех детей и работу?

28:18 каким был «Чистый хвост» шесть лет назад? Кого мы случайно прокляли в первом выпуске?

32:28 как разобраться в танцах на льду? Трехминутный гид от их главной фанатки 36:04 можно ли научиться красиво говорить и писать? Кого читать, чтобы стать классным автором?

40:55 что будет дальше в сериале «Метод Тутберидзе»? Инсайды от Майи

43:57 как мы относимся к хейту и критике?

46:53 чьи прокаты из прошлого мы бы хотели увидеть своими глазами?

51:51 «Чистый хвост» – хобби или работа? Почему в подкасте столько юристов?

55:00 профессия журналиста изнутри: как разговорить фигуристов? Не боятся ли они делиться секретами?

58:46 какую музыку из программ мы занесли в свой плейлист, а какую – в антитоп?

1:06:46 как мы готовимся к подкастам?

1:12:30 новогодний блиц: оливье или селедка под шубой? Лежать на диване или кататься на коньках?

1:16:21 Полина – о главном увлечении года и о том, за что ее ненавидят некоторые друзья

1:22:09 у кого дома музей олимпийских значков? Разговариваем о наших коллекциях

Опубликовала: Анна Лаптева
