Мишина о подготовке к свадьбе: «Этим занимается в основном мой будущий муж. В новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее»
Фигуристка Мишина рассказала, что готовится к свадьбе.
Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина рассказала о подготовке к свадьбе.
– Сейчас, как понимаю, вам приходится параллельно с тренировками заниматься подготовкой к собственной свадьбе?
– Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее, – сказала Мишина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
