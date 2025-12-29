Анастасия Мишина: «Я бы попробовала потренировать четверной выброс. Но для нас это не единственная возможность повысить стоимость контента»

Мишина: мы с Галлямовым будем думать над усложнением контента.

Анастасия Мишина , выступающая в парном катании с Александром Галлямовым , рассказала о планах усложнить контент.

– Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже прочно освоили четверной выброс, который стал, можно сказать, знаковым элементом программы. Чем собираетесь ответить на это вы?

– Понятно, что на следующую четырехлетку нашего нынешнего контента уже может оказаться недостаточно, поэтому сейчас, когда все последствия травмы Саши устранены, над усложнением мы будем думать более чем серьезно. Прежде всего над усложнением прыжков.

На тренировках мы уже пробовали делать тройной лутц, он очень даже неплохо получался, просто над ним нужно больше поработать – так же, как и над выбросами. Я бы попробовала потренировать четверной. Не готова обещать, что мы сумеем так вот сразу этот элемент освоить, но для нас это точно не единственная возможность повысить стоимость контента, – сказала Мишина.