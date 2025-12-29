Мишина о возможном участии в Олимпиаде-2030: «Прекращать кататься мы не собираемся, но я сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные»

Мишина о паре с Галлямовым: прекращать кататься мы не собираемся.

Анастасия Мишина , выступающая в парном катании с Александром Галлямовым , высказалась о возможном участии в Олимпиаде-2030.

– Чемпионат России в каком‑то смысле подвел итог олимпийского четырехлетия, пусть даже российские атлеты не участвовали в международных стартах. Вы с Галлямовым уже успели решить, хотите ли продолжать кататься еще четыре года? Спрашиваю, поскольку знаю, что у вас планируются большие перемены и в личной жизни тоже.

– Если бы у нас с Сашей была возможность поехать на Олимпиаду в Милане, я бы согласилась с вашими словами про четыре года. Но ее не случилось, поэтому можно сказать, что новый олимпийский цикл начался для нас на год раньше – если рассчитывать на участие в Играх‑2030.

– А вы рассчитываете?

– Пока на этот вопрос немножко сложно ответить. Во‑первых, российских спортсменов еще никуда толком не вернули. Во‑вторых, четыре года – это очень большой срок. Конечно, хочется надеяться, что все будет в порядке и мы по‑прежнему будем способны сохранить высокий уровень. Прекращать кататься мы не собираемся, но я все‑таки сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные. Идти к цели по чуть‑чуть.

– Уже после чемпионата России я услышала такое мнение: мол, лидерам было как никогда важно сохранить чемпионские позиции, поскольку возвращение на международный уровень начнется для наших фигуристов с минимальных квот. Задумывались над этим до старта?

– Честно? Нет. Думаю, если в следующем сезоне нас допустят к международным турнирам, скорее всего, это будут этапы Гран‑при ISU. А значит, выступать там смогут несколько пар и несколько одиночников. Так что мы по-любому должны оказаться в их числе, – сказала Мишина.