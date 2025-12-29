Мишина о словах Галлямова после прокатов: «Не на меня эта критика направлена. Просто такой вот выплеск эмоций»

Мишина о словах Галлямова после прокатов: эта критика направлена не на меня.

Анастасия Мишина , выступающая в парном катании с Александром Галлямовым , высказалась об эмоциях партнера после прокатов.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Мишина и Галлямов уступили Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

– Задевает, что уже на третьем выступлении партнер довольно демонстративно начинает высказывать свое недовольство, словно в случившихся ошибках виноваты исключительно вы?

– Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций.

– Неужели подобные моменты не осложняют работу в паре? И кто первым идет мириться, если стычка все‑таки произошла?

– У нас нет понятия «поссорились – помирились». Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лед в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях. И работаем, идем к какой‑то определенной цели. На каждую тренировку есть план: мы заранее знаем, катаем программу по частям, целиком или отрабатываем конкретные элементы. Никаких посторонних тем в процессе работы не обсуждаем вообще. Тратить на это время было бы просто непрофессионально, – сказала Мишина.

