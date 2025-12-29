13

Ринка Ватанабе продолжит карьеру до Олимпиады-2030

Японская фигуристка Ринка Ватанабе продолжит карьеру до Олимпиады-2030.

Японская фигуристка Ринка Ватанабе приняла решение продолжить карьеру как минимум до Олимпиады-2030 во Французских Альпах.

В этом году 23-летняя Ватанабе заняла шестое место в Финале Гран-при.

«Я хотела бы выразить свою искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня до сих пор.

Я решила продолжить участвовать в соревнованиях и посвятить себя фигурному катанию на следующие четыре года.

Я еще раз глубоко благодарна всем, кто поддерживал меня до сих пор, позволяя мне продолжать выступать. Я буду продолжать усердно работать, чтобы стать еще сильнее как спортсменка,
и гарантировать, что каждое мое выступление останется в памяти каждого.

Я буду признательна за вашу дальнейшую теплую поддержку», – написала Ватанабе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Ринки Ватанабе
Олимпиада-2030
женское катание
logoсборная Японии
logoРинка Ватанабе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сакамото, Чиба, Накаи, Кагияма, Сато, Миура отобрались на Олимпийские игры-2026
21 декабря, 18:59
Чемпионат Японии. Сакамото и Кагияма одержали победы, Шимада и Сато – 2-е, Чиба – 3-я, Накаи – 4-я, другие результаты
21 декабря, 12:06
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
19 декабря, 12:36
Главные новости
Глейхенгауз о семейной жизни: «Это положительно отражается на моей работе – я стал терпимее и внимательнее к спортсменам»
сегодня, 11:42
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: новогодний выпуск-2025/2026 – отвечаем на популярные вопросы
сегодня, 11:29
Мишина о подготовке к свадьбе: «Этим занимается в основном мой будущий муж. В новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее»
сегодня, 09:02
Анастасия Мишина: «Я бы попробовала потренировать четверной выброс. Но для нас это не единственная возможность повысить стоимость контента»
сегодня, 08:55
Мишина о возможном участии в Олимпиаде-2030: «Прекращать кататься мы не собираемся, но я сторонник того, чтобы строить планы менее глобальные»
сегодня, 08:47
Мишина о словах Галлямова после прокатов: «Не на меня эта критика направлена. Просто такой вот выплеск эмоций»
сегодня, 08:33
Фетисов о возвращении Валиевой: «Все зависит от того, есть ли у нее желание. Это будет сложно после такого перерыва»
сегодня, 06:29
Илья Авербух: «Сейчас Валиева старается экономить силы, потому что хочет вернуться в спорт»
вчера, 21:18
Леонтьева о травме руки: «Пальцы по‑прежнему до конца не сгибаются, разрабатываю их»
вчера, 20:23
Елена Костылева: «С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка»
вчера, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13